Теннис
WTA
Новости
Рейтинг Турниры Статьи Фото Видео
Все материалы
Уведомления
Главная
Теннис
WTA

Допинг

16 февраля 2025, 23:43

Соболенко о допинг-деле Синнера: «Не понимаю, как доверять системе»

Руслан Минаев
Арина Соболенко.
Фото AFP

Первая ракетка мира Арина Соболенко прокомментировала допинговое дело первого номера рейтинга ATP Янника Синнера.

15 февраля стало известно, что 23-летний итальянец дисквалифицирован на три месяца за нарушение антидопинговых правил — до 4 мая 2025 года.

«Раньше в ресторане спокойно бы оставила стакан с водой и отошла, а теперь не стала бы из него пить. Когда начинаешь беспокоиться о таких вещах, приходят мысли в голову... что, если кто-то помазал тебя кремом, а допинг-тест оказался положительным, на тебя нападут и не поверят. Ты просто слишком боишься системы. Не понимаю, как могу доверять ей», — цитирует Соболенко National News.

Янник Синнер дисквалифицирован за&nbsp;применение допинга.Синнера дисквалифицировали всего на три месяца. В его деле есть важный пробел

В августе 2024-го стало известно, что Синнер весной сдал два положительных теста на анаболический стероид клостебол. 23-летний спортсмен был оправдан по делу о нарушении антидопиговых правил. Он доказал, что вещество попало в его организм после массажа, который физиотерапевт по неосторожности сделал ему без перчаток.

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Теннис
Арина Соболенко
Янник Синнер
Читайте также
Супругу гендиректора «Джем» Палийчук отправили под домашний арест
ISU раскрыл сроки принятия решения по допуску россиян к международным стартам
Лейтенант Грумеза уничтожил огневую точку ВСУ с помощью гранат
Алексей Батраков и Ирина Подшибякина сыграли свадьбу
Эксперт заявил о слепящей Starlink российской системе «Волна Купол Гарант»
Ферран Торрес попал в перекладину, вратарь Возинья остановил «красную фурию». Что случилось в матче ЧМ-2026 Испания – Кабо-Верде
Популярное видео
Ленини: «Спасибо «Краснодару», что помог попасть на ЧМ»
Ленини: «Спасибо «Краснодару», что помог попасть на ЧМ»
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Страшная трагедия с хоккеистом
Страшная трагедия с хоккеистом
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Михаил Фисенко: драки, Чечня, карьера
Михаил Фисенко: драки, Чечня, карьера
Скудра в «Спартаке», Ливо — в «Авангарде», Шипачев — в Уфе
Скудра в «Спартаке», Ливо — в «Авангарде», Шипачев — в Уфе
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Обмен «Магнитки» и СКА. Завершилось два допинг-дела
Обмен «Магнитки» и СКА. Завершилось два допинг-дела
Россия победила Сербию и завоевала бронзу Лиги наций
Россия победила Сербию и завоевала бронзу Лиги наций
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
СКА будет играть на «СКА Арене»
СКА будет играть на «СКА Арене»
Хайруллин в ЦСКА, Сафонов уезжает в НХЛ
Хайруллин в ЦСКА, Сафонов уезжает в НХЛ
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Чего не хватило «Авангарду», интерес к Ливо, трансферы КХЛ
Чего не хватило «Авангарду», интерес к Ливо, трансферы КХЛ
Георгиев уезжает, Панин продолжает карьеру
Георгиев уезжает, Панин продолжает карьеру
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Денис Дорохов — в подкасте «Гибкий ЗОЖ»
Денис Дорохов — в подкасте «Гибкий ЗОЖ»
«Локомотив» обманул КХЛ
«Локомотив» обманул КХЛ
Юрий Семин: Как сегодня живет лучший тренер России в XXI веке
Юрий Семин: Как сегодня живет лучший тренер России в XXI веке
Максим Березкин остается в России
Максим Березкин остается в России
«ПСЖ» — «Арсенал»: Лига чемпионов, финал, видеообзор
«ПСЖ» — «Арсенал»: Лига чемпионов, финал, видеообзор
«Спартак» не обменяет Морозова, «Динамо» набирает команду
«Спартак» не обменяет Морозова, «Динамо» набирает команду
«Каролина» — «Монреаль»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Монреаль»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Годы идут, проблемы КХЛ остаются
Годы идут, проблемы КХЛ остаются
В «Динамо» меняется состав
В «Динамо» меняется состав
«Монреаль» — «Каролина»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Монреаль» — «Каролина»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
Материалы сюжета: Гонка лидеров ATP-тура: Алькарас vs Синнер, Медведев, Рублев и другие
Шестая ракетка мира де Минаур вышел во второй круг турнира в Лондоне
Медведев победил Этчеверри в первом круге турнира в Галле
Зверев вышел во второй круг турнира в Галле
Карлос хил, Янник болен. Что с формой лидеров тенниса и как это влияет на шансы Медведева и Зверева?
Рублев проиграл Хуркачу на старте турнира в Галле
Коболли проиграл Тиафо в первом матче после финала «Ролан Гаррос»
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Радукану победила Саккари в первом круге «тысячника» в Дубае

Касаткина и Андреева поднялись на одну строчку в рейтинге WTA
Новости
RSS RSS
Все новости