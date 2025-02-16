Соболенко о допинг-деле Синнера: «Не понимаю, как доверять системе»

Первая ракетка мира Арина Соболенко прокомментировала допинговое дело первого номера рейтинга ATP Янника Синнера.

15 февраля стало известно, что 23-летний итальянец дисквалифицирован на три месяца за нарушение антидопинговых правил — до 4 мая 2025 года.

«Раньше в ресторане спокойно бы оставила стакан с водой и отошла, а теперь не стала бы из него пить. Когда начинаешь беспокоиться о таких вещах, приходят мысли в голову... что, если кто-то помазал тебя кремом, а допинг-тест оказался положительным, на тебя нападут и не поверят. Ты просто слишком боишься системы. Не понимаю, как могу доверять ей», — цитирует Соболенко National News.

В августе 2024-го стало известно, что Синнер весной сдал два положительных теста на анаболический стероид клостебол. 23-летний спортсмен был оправдан по делу о нарушении антидопиговых правил. Он доказал, что вещество попало в его организм после массажа, который физиотерапевт по неосторожности сделал ему без перчаток.