3 мая, 21:17

Соболенко выиграла турнир в Мадриде и завоевала третий титул в сезоне

Алина Савинова
Арина Соболенко.
Фото Reuters

Белорусская теннисистка Арина Соболенко стала чемпионкой турнира в Мадриде.

В финале «тысячника» первая ракетка мира обыграла американку Коко Гауфф, занимающую 4-е место в мировом рейтинге, — 6:3, 7:6 (7:3). Встреча длилась 1 час 41 минуту.

За игру белоруска 2 раза подала навылет, допустила 2 двойные ошибки и реализовала 4 брейк-пойнта из 13. На счету Гауфф 2 эйса, 7 двойных ошибок и 2 реализованных брейк-пойнта из 3.

26-летняя Соболенко завоевала 20-й титул в карьере на уровне WTA в одиночном разряде и третий в нынешнем сезоне. В этом году она также выиграла турниры в Брисбене и Майами.

Мадрид (Испания)

Турнир WTA Mutua Madrid Open

Призовой фонд 8 963 700 долларов

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Финал

Арина Соболенко (Белоруссия, 1) — Коко Гауфф (США, 4) — 6:3, 7:6 (7:3)

Теннис
Арина Соболенко
Кори Гауфф
