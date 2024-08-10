Соболенко победила Бултер в третьем круге турнира в Торонто

Белорусская теннисистка Арина Соболенко обыграла британку Кэти Бултер в третьем круге турнира WTA 1000 в Торонто.

Матч завершился со счетом 6:3, 6:3. Продолжительность игры составила 1 час 24 минуты.

На счету 3-й ракетки мира Соболенко 4 эйса, столько же двойных ошибок и 3 реализованных брейк-пойнта из 3. 33-я ракетка мира Бултер 5 раз подала навылет, допустила 7 двойных и не реализовала ни одного брейк-пойнта из 8.

Следующей соперницей Соболенко станет Аманда Анисимова (США).

Торонто (Канада)

Турнир WTA National Bank Open presented by Rogers

Призовой фонд 3 211 715 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Третий круг

Арина Соболенко (Белоруссия, 2) — Кэти Бултер (Великобритания) — 6:3, 6:3