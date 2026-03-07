Соболенко выиграла у Сакацумэ во втором круге «тысячника» в Индиан-Уэллсе

Белорусская теннисистка Арина Соболенко обыграла японку Химено Сакацумэ в матче второго круга турнира в Индиан-Уэллсе — 6:4, 6:2.

Матч длился 1 час 12 минут. 27-летняя белоруска подала 3 раза навылет, не допустила ни одной двойной ошибки и реализовала 3 из 8 брейк-пойнтов. На счету ее соперницы — 1 подача навылет, 1 двойная ошибка и 0 реализованных брейк-пойнтов.

Следующая соперница Соболенко определится в матче Жаклин Кристьян (Румыния) — Майя Джойнт (Австралия).

Индиан-Уэллс (США)

Турнир WTA BNP Paribas Open

Призовой фонд 9 415 725 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Арина Соболенко (Белоруссия, 1) — Химено Сакацумэ (Япония, Q) — 6:4, 6:2

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