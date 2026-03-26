Соболенко обыграла Баптист и вышла в полуфинал турнира в Майами

Белорусская теннисистка Арина Соболенко переиграла американку Хэйли Баптист в четвертьфинале турнира в Майами — 6:4, 6:4.

Матч длился 1 час 20 минут. 27-летняя белоруска подала 4 раза навылет, допустила 3 двойные ошибки и реализовала 5 из 7 брейк-пойнтов. На счету ее соперницы 6 подач навылет, 5 двойных ошибок и 2 реализованных брейк-пойнта (из 3).

В полуфинале Соболенко сыграет против Елены Рыбакиной из Казахстана.

Майами (США)

Турнир WTA Miami Open presented by Itau

Призовой фонд 9 415 725 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Арина Соболенко (Белоруссия, 1) — Хэйли Баптист (США) — 6:4, 6:4