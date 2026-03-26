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26 марта, 03:34

Соболенко обыграла Баптист и вышла в полуфинал турнира в Майами

Евгений Козинов
Корреспондент
Арина Соболенко.
Фото Imagn Images, USA Today Sports

Белорусская теннисистка Арина Соболенко переиграла американку Хэйли Баптист в четвертьфинале турнира в Майами — 6:4, 6:4.

Матч длился 1 час 20 минут. 27-летняя белоруска подала 4 раза навылет, допустила 3 двойные ошибки и реализовала 5 из 7 брейк-пойнтов. На счету ее соперницы 6 подач навылет, 5 двойных ошибок и 2 реализованных брейк-пойнта (из 3).

В полуфинале Соболенко сыграет против Елены Рыбакиной из Казахстана.

Майами (США)
Турнир WTA Miami Open presented by Itau
Призовой фонд 9 415 725 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Четвертьфинал

Арина Соболенко (Белоруссия, 1) — Хэйли Баптист (США) — 6:4, 6:4

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Теннис
Арина Соболенко
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