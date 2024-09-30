Соболенко вышла в четвертый круг турнира в Пекине
Белоруска Арина Соболенко обыграла американку Эшлин Крюгер в третьем круге турнира в Пекине — 6:2, 6:2.
Матч длился 1 час 15 минут. Вторая ракетка мира сделала за игру 2 эйса, допустила 3 двойные ошибки и реализовала 5 из 7 брейк-пойнтов. У 68-й ракетки мира — 2 эйса, 2 двойные ошибки и 1 реализованный брейк-пойнт из 2.
Соболенко вышла в четвертый круг турнира в Китае и встретится с американкой Мэдисон Киз.
Пекин (Китай)
Турнир WTA China Open
Призовой фонд 8 955 610 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Третий круг
Арина Соболенко (Белоруссия, 1) — Эшлин Крюгер (США) — 6:2, 6:2
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