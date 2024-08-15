Соболенко сыграет со Свитолиной в третьем круге турнира в Цинциннати
Белоруска Арина Соболенко обыграла итальянку Элизабетту Коччаретто во втором круге турнира серии WTA 1000 в Цинциннати — 6:3, 6:4.
Матч длился 1 час 33 минуты. Соболенко за игру реализовала 2 из 10 брейк-пойнтов.
В третьем круге третья ракетка мира сыграет с украинкой Элиной Свитолиной.
Цинциннати (США)
Турнир WTA Cincinnati Open
Призовой фонд 3 211 715 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Второй круг
Арина Соболенко (Белоруссия, 3) — Элизабетта Коччаретто (Италия) — 6:3, 6:4
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