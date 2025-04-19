Соболенко победила Мертенс и вышла в полуфинал турнира в Штутгарте
Белорусская теннисистка Арина Соболенко вышла в полуфинал турнира WTA в Штутгарте (Германия).
В четвертьфинале спортсменка обыграла бельгийку Элисе Мертенс в двух сетах — 6:4, 6:1.
В полуфинале Соболенко встретится с победителем матча Коко Гауфф (США, 4) — Ясмин Паолини (Италия, 5).
Штутгарт (Германия)
Турнир WTA Porsche Tennis Grand Prix
Призовой фонд 1 064 510 долларов
Закрытые корты, грунт
Одиночный разряд
Четвертьфинал
Арина Соболенко (Белоруссия, 1) — Элисе Мертенс (Бельгия) — 6:4, 6:1
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