15 августа, 18:08

Арина Соболенко — Елена Рыбакина: трансляция матча турнира WTA в Цинциннати онлайн

Арина Соболенко и Елена Рыбакина встретятся на турнире в Цинциннати
Александр Иткин
редактор интернет отдела

Арина Соболенко из Белоруссии и Елена Рыбакина из Казахстана встретятся в матче четвертьфинала турнира WTA в Цинциннати (США). Игра начнется не ранее 19.40 по московскому времени.

Прямые трансляции турниров WTA доступны в группе «BB Tennis» в социальной сети «ВКонтакте» и на онлайн-платформе «Кинопоиск».

Результаты игрового дня турнира в Цинциннати можно отслеживать в матч-центре на сайте «СЭ».

Победитель матча выйдет в полуфинал, где встретится с Игой Свентек из Польши или Анной Калинской из России.

На пути к четвертьфиналу турнира в Цинциннати Арина Соболенко победила Маркету Вондрусову, Эмму Радукану и Джессику Бузас Манейро, а Елена Рыбакина — Ренату Сарасуа, Элизу Мертенс и Мэдисон Киз.

