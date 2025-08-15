Арина Соболенко — Елена Рыбакина: трансляция матча турнира WTA в Цинциннати онлайн
Арина Соболенко и Елена Рыбакина встретятся на турнире в Цинциннати
Арина Соболенко из Белоруссии и Елена Рыбакина из Казахстана встретятся в матче четвертьфинала турнира WTA в Цинциннати (США). Игра начнется не ранее 19.40 по московскому времени.
Прямые трансляции турниров WTA доступны в группе «BB Tennis» в социальной сети «ВКонтакте» и на онлайн-платформе «Кинопоиск».
Результаты игрового дня турнира в Цинциннати можно отслеживать в матч-центре на сайте «СЭ».
Победитель матча выйдет в полуфинал, где встретится с Игой Свентек из Польши или Анной Калинской из России.
На пути к четвертьфиналу турнира в Цинциннати Арина Соболенко победила Маркету Вондрусову, Эмму Радукану и Джессику Бузас Манейро, а Елена Рыбакина — Ренату Сарасуа, Элизу Мертенс и Мэдисон Киз.
