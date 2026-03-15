Соболенко победила Рыбакину в финале «тысячника» в Индиан-Уэлсе

Белорусская теннисистка Арина Соболенко стала чемпионкой турнира WTA 1000 в Индиан-Уэллсе (США).

В финале первая ракетка мира в трех сетах обыграла представительницу Казахстана Елену Рыбакину, занимающую третье место в мировом рейтинге, — 3:6, 6:3, 7:6 (8:6).

Встреча длилась 2 часа 34 минуты. Белоруска 10 раз подала навылет, допустила 3 двойные ошибки и реализовала 3 брейк-пойнта из 8. На счету ее соперницы 12 эйсов, 2 двойные ошибки и 3 реализованных брейк-пойнта из 9.

27-летняя Соболенко завоевала 23-й титул в карьере в одиночном разряде и второй в сезоне-2026. В январе она также выиграла турнир в Брисбене.

26-летняя Рыбакина является победительницей 12 турниров WTA. В финале Открытого чемпионата Австралии-2026 она одержала победу над Соболенко.

Индиан-Уэллс (США)

Турнир WTA BNP Paribas Open

Призовой фонд 9 415 725 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Финал

Арина Соболенко (Белоруссия, 1) — Елена Рыбакина (Казахстан, 3) — 3:6, 6:3, 7:6 (8:6)

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