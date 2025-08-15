Теннис
15 августа, 21:19

Рыбакина нанесла поражение Соболенко в четвертьфинале турнира в Цинциннати

Алина Савинова
Елена Рыбакина.
Фото Imagn Images, USA Today Sports

Представительница Казахстана Елена Рыбакина, занимающая 10-е место в рейтинге WTA, победила первую ракетку мира белоруску Арину Соболенко в четвертьфинале турнира в Цинциннати — 6:1, 6:4.

Спортсменки провели на корте 1 час 16 минут. Рыбакина 11 раз подала навылет, допустила 1 двойную ошибку и реализовала 3 брейк-пойнта из 5. На счету Соболенко 4 эйса, 1 двойная ошибка и ни одного реализованного брейк-пойнта из 5 заработанных.

За выход в финал «тысячника» казахстанская теннисистка поборется с полькой Игой Свентек, которая ранее обыграла россиянку Анну Калинскую (6:3, 6:4).

Цинциннати (США)

Турнир WTA Cincinnati Open

Призовой фонд 5 152 599 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Елена Рыбакина (Казахстан, 9) — Арина Соболенко (Белоруссия, 1) — 6:1, 6:4

Теннис
Арина Соболенко
Елена Рыбакина
  • Александр Иванов

    единственные недовольные результатом - организаторы турнира. В отсутствие Соболенго придется включать систему отпугивания голубей, излишние траты

    16.08.2025

  • ушлёпок , это ты чмо ,эмигрант хренов.

    16.08.2025

  • f0rz

    Ну да, в этом матче кто бы не победил, расстраиваться могут только персональные болельщики. В целом играли две русские девочки, так что все равно мы в выигрыше)

    16.08.2025

  • Спринт

    Долго обьяснять что сделали ..? Все гораздо проще и без обьснений. В России Рыбакину не зачислили в штат сборной и предложили региональную спортивную стипендию в 130 тысяч рублей. А в Казахстане предложили 4 тысячи долларов ежемесячной оплаты и условия отлаты участия во всех международных турнирах под флагом Республики Казахстан. Как говорится, спортивные деятели России сами лишили страну такой теннистки, как Рыбакина.

    16.08.2025

  • pupkin-221

    вот-вот, только вчера смотрел на ютюбе видео от Сабаленки, как ходит по бургерных Нью-Йорка с греком-бразильцем и жрет всякое дерьмо !

    16.08.2025

  • Князь Болтконский

    Теперь и бургер можно съесть,и с бразилом своим пофоткаться на фоне тарелок с жратвой

    16.08.2025

  • alehan.227472

    Норм, Ребякина в полуфинале меня тоже устраивает. Красивая русская девушка

    16.08.2025

  • hant64

    Та его просто можно не читать.:slight_smile:

    16.08.2025

  • hant64

    Долго объяснять, что сделала Рыбакина совместно со своим папашей. А тяпку с огорода да, я ей никогда бы не простил)).

    16.08.2025

  • Спринт

    ..Рыбакина стащила с твоего огорода последнюю тяпку? .. Такое конечно не забывается .. **

    16.08.2025

  • sirah

    Сочувствую, брат. Всегда с интересом читаю Ваши сообщения. Я сам на четверть беларус, болею как за Саснович, так и за Арину. Конкретно в этом матче не понимал, к кому симпатия больше, Лена русская, россиянка в прошлом, хоть и за бывший наш Казахстан выступает, а Арина хоть и не россиянка, но тоже русская.

    16.08.2025

  • fonkom

    Невозможно читать комменты. Всю ветку засрал пупкин. Урод.

    16.08.2025

  • hant64

    Ну, за Рыбакину я никогда не буду болеть. А из двух зол, как известно, выбирают обычно наименьшее.

    16.08.2025

  • Спринт

    .. поболеть - за гемафродита в женских труселях .. однако отклонение .. в ориентации ..

    16.08.2025

  • igor1972

    Разделала под орех..

    16.08.2025

  • miker65

    Любовь окрыляет Лену.

    15.08.2025

  • f0rz

    В теннисе как и в других видах спорта ноги важнее) другое дело что бег здесь другой. Когда ты бегаешь длинные дистанции ты просто входишь в один ритм, и бежишь в своем фокусе, в теннисе такие штуки не сработают

    15.08.2025

  • miker65

    Соболю может и мало одного любимого мужчины...

    15.08.2025

  • miker65

    Почему?

    15.08.2025

  • Ботокс007

    Этот муфлон взял на аву фото черкеса Ибрагима из Угрюм-реки

    15.08.2025

  • Из Алматы

    Теннис для них пока дорогой вид спорта. А так бы не удивился, появись они. Правда, у них приоритет бегу, то есть прежде всего ногам. Руки - лишь для ритма и равновесия. А в теннисе всё важно...

    15.08.2025

  • _Mike N_

    попросити Сабаленку, она поможет !:laughing::laughing::laughing:

    15.08.2025

  • _Mike N_

    в Беларуссии нет таких бородатых "детей гор", как "belaruss"

    15.08.2025

  • _Mike N_

    грек решил не искушать судьбу и не пришел на матч

    15.08.2025

  • belaruss

    пнх

    15.08.2025

  • Gumbert Gumbert

    продолжай болеть за Сабаленку

    15.08.2025

  • Ботокс007

    Ты не беларус, ты чмо лукашенковское. Белорусы выходили в 2020г. на протесты против ублюдка.

    15.08.2025

  • да это пару нетрадиционной ориентации и дел-пердед чемпион по всему с 1960 года.... ни один уважающий себя мужчина не позволит так выражаться в отношении женщины! ведь даже таких ущербов родила жанщина-мама! а это слабаки, интернетные писаки)

    15.08.2025

  • Дмитрий Ушкачев

    Из Кении или Эфиопии в Цинциннати нет теннисисток?

    15.08.2025

  • Дмитрий Ушкачев

    Наступил на горло своей песне... Полуфинал зато будет не затратным, его можно будет просто смотреть.:slight_smile:

    15.08.2025

  • belaruss

    В кои веки Арина не дошла до стадии полуфинала и тут понеслось, вот он наконец то звёздный час настал для всякой шушеры старческо-закеанской

    15.08.2025

  • Черемисин57

    Браво, Рыбакина! Обыграть первую ракетку мира дорогого стоит!! Соболенко так зашугала свой ТШ, что жалко на них смотреть!!! Ни слова подсказки для своей подопечной, ТШ Рыбакиной всю игру активно помогал Елене! Если тренера Соболенко будут и дальше так молчать, королева - самодур недолго будет править!! П.С. Что-то не видного расписного петуха бой френда Соболенко? Дала ему отставку?

    15.08.2025

  • Спринт

    матеряющееся онО в бабских рейтузах .. отвратительней ничего и быть не может ..

    15.08.2025

  • _Mike N_

    бегемот Сабаленка разве что еще 5 кило наберет !:laughing:

    15.08.2025

  • Пан Юзеф

    Ух... Какой полезный садист! Надо его Мирре взять напрокат.

    15.08.2025

  • Пан Юзеф

    Нууу... Я понял концепцию, но все рвно удивлен.

    15.08.2025

  • _Mike N_

    у Сабаленки прошлый любимый мужчина выпрыгнул из окна в Майами, нынешний пока еще жив

    15.08.2025

  • rusfеd 2.0

    к Рыбакиной. был отстранен WTA от тенниса предположительно за садизм и пр. но вот недавно сняли бан )

    15.08.2025

  • Спринт

    Пан - то женщина выиграла в женском турнире у бульшпшного гемафрадита в бабских труселях ..

    15.08.2025

  • Пан Юзеф

    Ааа... К кому? К Рыбакиной или к Соболенко?

    15.08.2025

  • belaruss

    может тебе перечислить чего добилась Арина при этих трёх невзрачных перепуганных мужичках ?

    15.08.2025

  • _Mike N_

    вспомните, как в начале года в Австралии, после проиграша в финале Australia Open, она с двумя членами команды положила на пол тарелку-приз за второе место и сделала движение, как будто обсыкает ее ! В Австралии после этого был сильный скандал, но Сабаленка с командой по-быстрому уехала оттуда, чтобы не попасть на дикий штраф за хулиганскую выходку.

    15.08.2025

  • rusfеd 2.0

    любимый мужчина вернулся ж

    15.08.2025

  • идиото, ты опять про мужиков и про жопотрах.... ты уже в открытую признаешься в своей ориентации)))) каминг-аут сделай:clown::clown::clown::clown:

    15.08.2025

  • _Mike N_

    Поздравляю клуб любителей беларуских бегемотов из Майами с "отличной" игрой "звезды" - проиграть матч за час 15 минут это сильно ! :laughing::laughing::laughing:

    15.08.2025

  • Спринт

    Молодчик московско-казахстанская женщина Елена, что накрячила бульбашного кинг-конга в юбке, которому не место среди женщин в женских турнирах.

    15.08.2025

  • Sam17

    А я рад, что Рыбакина выиграла. Пока сам не увидел как Арина себя ведёт, не стесняясь даже прямого эфира, я к обеим одинаково хорошо относился.

    15.08.2025

  • Пан Юзеф

    Что вообще происходит?!

    15.08.2025

  • _Mike N_

    Вот что значит хороший тренер - хорват положительно влияет на Рыбакину, чего не скажешь о бегемоте Сабаленке - там тренера нету, какие-то 3 невзрачные и перепуганные мелкие мужички.

    15.08.2025

  • belaruss

    спасибо, теперь и я буду знать, особенно приятно что разъяснение идет от знающего в этом деле толк

    15.08.2025

  • Энди Энди

    Кстати обнимашек не было между ними после матча. Или они только после финалов обниматся?

    15.08.2025

  • _Mike N_

    Буквально на днях Сабаленка рассказывала о своем новом хахале - "у нас с ним немного греческая любовь" (имея ввиду, что он наполовину грек), непонимая своей тупой головой, что в английском языке "греческую любовь" называют анальным сексом ! :laughing::laughing::laughing:

    15.08.2025

  • Zohr Vad

    Молодец!!!

    15.08.2025

  • +RECORDS-MEN-TRETIY FRONT+

    Бегемотиха спеклась на жаре . И это прекрасно

    15.08.2025

  • попей бояры, полегчает, зависть - плохое чувство, не повезло тебе в этой жизни, повезет в следующей, не надо завидовать другим, более успешным людям

    15.08.2025

  • Djin Ignatov

    Да ! Дурачок зачем он так сделал ? Да еще такая страхолюдина !!

    15.08.2025

  • _Mike N_

    не завидую команде Сабаленки - троим мелким мужичкам, бегемот всю злость перенесет на них ! :laughing::laughing::laughing:

    15.08.2025

  • Энди Энди

    Надо же. Впрочем Арина совсем плохо играла

    15.08.2025

  • belaruss

    это женщины, здесь всё можно ожидать, это сейчас, последний месяц Лена на высоте, а до этого"били"её все кому не лень,хотя, соглашусь что у Соболенко сейчас спад, поживём увидим как будет

    15.08.2025

  • _Mike N_

    был же беларуский хоккеист Костя Кольцов, которого Сабаленка довела до самоубийства !

    15.08.2025

  • rusfеd 2.0

    красотка. разгромила практически. ну может, к ю-эс-оупен форму наберет

    15.08.2025

  • Djin Ignatov

    А кто кроме греков залезет на нее ??!!

    15.08.2025

  • _Mike N_

    Сабаленке надо меньше сношаться с греками и больше тренироваться !

    15.08.2025

  • Djin Ignatov

    И вдруг раздался крик ужасный - А на х..вы здесь !!! Рыбочкина молодец !!

    15.08.2025

  • _Mike N_

    Молодец Лена - поставила на колени беларуского бегемота из Майами ! Хорошая заявка на победу на US Open !

    15.08.2025

  • hant64

    Увы, с такой игрой ей надеяться особо не на что, даже до полуфинала может не дойти.

    15.08.2025

  • Из Алматы

    В 30° и более при прочих равных преимущество имеют более сухощавые и не слишком крупные спортсмены...

    15.08.2025

  • hant64

    Ну вот, поболел я, что называется, за Соболенко. Надеюсь, не я всё же виноват в её выносе тела (в первом сете, так уж точно вынос тела, меня не покидало ощущение, что с Рыбакиной играет не первая ракетка мира, а какая-нибудь лаки-лузер со 195 позиции). Хоть мне и не позволяют мои убеждния поздравлять Рыбакину, но не признать, что она провела очень сильный матч, даже я не могу.

    15.08.2025

  • f0rz

    Вукова че, ожить что-ли решила в преддверии USO? Вот так номер. Проиграть Мбоко с матчболов чтобы потом закрыть Соболенко в двух. Хотя надо признать, Арина практически без практики, но тут она виновата сама. А вот Лена играет с Вашингтона, уже 3 полуфинала собрала

    15.08.2025

  • belaruss

    Обидно, досадно,но ладно, всё не выиграешь,сыграй Арина удачно на предстоящем турнире Большого шлема,никто и не вспомнит сегодняшнюю осечку

    15.08.2025

