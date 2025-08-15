Рыбакина нанесла поражение Соболенко в четвертьфинале турнира в Цинциннати

Представительница Казахстана Елена Рыбакина, занимающая 10-е место в рейтинге WTA, победила первую ракетку мира белоруску Арину Соболенко в четвертьфинале турнира в Цинциннати — 6:1, 6:4.

Спортсменки провели на корте 1 час 16 минут. Рыбакина 11 раз подала навылет, допустила 1 двойную ошибку и реализовала 3 брейк-пойнта из 5. На счету Соболенко 4 эйса, 1 двойная ошибка и ни одного реализованного брейк-пойнта из 5 заработанных.

За выход в финал «тысячника» казахстанская теннисистка поборется с полькой Игой Свентек, которая ранее обыграла россиянку Анну Калинскую (6:3, 6:4).

Цинциннати (США)

Турнир WTA Cincinnati Open

Призовой фонд 5 152 599 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Елена Рыбакина (Казахстан, 9) — Арина Соболенко (Белоруссия, 1) — 6:1, 6:4