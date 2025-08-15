Рыбакина нанесла поражение Соболенко в четвертьфинале турнира в Цинциннати
Представительница Казахстана Елена Рыбакина, занимающая 10-е место в рейтинге WTA, победила первую ракетку мира белоруску Арину Соболенко в четвертьфинале турнира в Цинциннати — 6:1, 6:4.
Спортсменки провели на корте 1 час 16 минут. Рыбакина 11 раз подала навылет, допустила 1 двойную ошибку и реализовала 3 брейк-пойнта из 5. На счету Соболенко 4 эйса, 1 двойная ошибка и ни одного реализованного брейк-пойнта из 5 заработанных.
За выход в финал «тысячника» казахстанская теннисистка поборется с полькой Игой Свентек, которая ранее обыграла россиянку Анну Калинскую (6:3, 6:4).
Цинциннати (США)
Турнир WTA Cincinnati Open
Призовой фонд 5 152 599 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Четвертьфинал
Елена Рыбакина (Казахстан, 9) — Арина Соболенко (Белоруссия, 1) — 6:1, 6:4