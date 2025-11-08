Теннис
8 ноября, 18:00

Арина Соболенко и Елена Рыбакина: онлайн-трансляция финала WTA Finals

Соболенко и Рыбакина сыграют в финальном матче WTA Finals
Александр Иткин
редактор интернет отдела
Фото Global Look Press

Арина Соболенко (Белоруссия) и Елена Рыбакина (Казахстан) встречаются в финале турнира WTA Finals в Эр-Рияде в субботу, 8 ноября. Игра начинается после 19.00 по московскому времени.

Арина Соболенко — Елена Рыбакина: трансляция матча WTA Finals (видео онлайн)

Следить за результатом встречи Соболенко и Рыбакиной, а также других матчей можно в теннисном матч-центре на сайте «СЭ».

В России отсутствуют официальные трансляции WTA Finals, видео появляются в тематических сообществах социальной сети «ВКонтакте».

Обе теннисистки вышли в плей-офф турнира после победы в своих группах. В полуфинале Соболенко прошла Аманду Анисимову — 6:3, 3:6, 6:3, а Рыбакина обыграла Джессику Пегулу — 4:6, 6:4, 6:3.

  • Каша из топора

    Приятно видеть в финале итогового русские фамилии... и имена.

    08.11.2025

  • muzsolini

    Ну вот и славно!

    08.11.2025

    • Кудерметова и Мертенс выиграли Итоговый турнир WTA в парном разряде

    Рыбакина победила Соболенко в финале Итогового турнира WTA

