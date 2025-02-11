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11 февраля 2025, 21:36

Александрова выбила Соболенко с «тысячника» в Дохе

Алина Савинова
Екатерина Александрова.
Фото AFP

Российская теннисистка Екатерина Александрова в трех сетах обыграла белоруску Арину Соболенко во втором круге турнира в Дохе — 3:6, 6:3, 7:6 (7:5).

Матч продолжался 2 часа 37 минут. Россиянка 4 раза подала навылет, допустила 1 двойную ошибку и реализовала 4 брейк-пойнта из 15. На счету первой ракетки мира 6 эйсов, 1 двойная ошибка и 4 реализованных брейк-пойнта из 8.

Александрова сравняла счет в личных встречах с Соболенко — 4-4. В третьем круге «тысячника» в Дохе российская теннисистка сыграет против Элисе Мертенс из Бельгии.

Доха (Катар)

Турнир WTA Qatar TotalEnergies Open 2025

Призовой фонд 3 654 963 доллара

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Екатерина Александрова (Россия) — Арина Соболенко (Белоруссия, 1) — 3:6, 6:3, 7:6 (7:5)

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Теннис
Арина Соболенко
Екатерина Александрова
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