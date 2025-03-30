Соболенко обыграла Пегулу в финале «тысячника» в Майами и завоевала 19-й титул в карьере

Белорусская теннисистка Арина Соболенко выиграла турнир WTA 1000 в Майами (США).

В финале первая ракетка мира победила американку Джессику Пегулу в двух сетах — 7:5, 6:2.

Матч длился 1 час и 29 минут. Соболенко сделала 3 эйса, допустила 1 двойную ошибку и реализовала 7 из 16 брейк-пойнтов. У Пегулы 1 подача навылет, 3 двойные ошибки и 4 из 11 реализованных брейк-пойнта.

Арина Соболенко завоевала второй титул в этом сезоне и 19-й в карьере.

Майами (США)

Турнир WTA Miami Open presented by Itau

Призовой фонд 8 963 700 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Финал

Арина Соболенко (Белоруссия, 1) — Джессика Пегула (США, 4) — 7:5, 6:2