14 августа, 03:29

Соболенко обыграла Манейро и вышла в четвертьфинал турнира в Цинциннати

Евгений Козинов
Корреспондент
Арина Соболенко.
Фото Imagn Images, USA Today Sports

Белорусская теннисистка Арина Соболенко переиграла испанку Джессику Бусас Манейро в матче четвертого круга турнира в Цинциннати — 6:1, 7:5.

Матч длился 1 час 21 минуту. 27-летняя белоруска подала 4 раза навылет, допустила 1 двойную ошибку и реализовала 5 из 7 брейк-пойнтов. На счету ее соперницы — 2 подачи навылет, 4 двойные ошибки и 2 реализованных брейк-пойнта (из 7).

В четвертьфинале Соболенко сыграет с победительницей матча Елена Рыбакина (Казахстан) — Мэдисон Киз (США).

Цинциннати (США)
Турнир WTA Cincinnati Open
Призовой фонд 5 152 599 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Четвертый круг

Арина Соболенко (Белоруссия, 1) — Джессика Бусас Манейро (Испания) — 6:1, 7:5

Источник: Сетка турнира в Цинциннати
Теннис
Арина Соболенко
