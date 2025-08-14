Соболенко обыграла Манейро и вышла в четвертьфинал турнира в Цинциннати
Белорусская теннисистка Арина Соболенко переиграла испанку Джессику Бусас Манейро в матче четвертого круга турнира в Цинциннати — 6:1, 7:5.
Матч длился 1 час 21 минуту. 27-летняя белоруска подала 4 раза навылет, допустила 1 двойную ошибку и реализовала 5 из 7 брейк-пойнтов. На счету ее соперницы — 2 подачи навылет, 4 двойные ошибки и 2 реализованных брейк-пойнта (из 7).
В четвертьфинале Соболенко сыграет с победительницей матча Елена Рыбакина (Казахстан) — Мэдисон Киз (США).
Цинциннати (США)
Турнир WTA Cincinnati Open
Призовой фонд 5 152 599 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Четвертый круг
Арина Соболенко (Белоруссия, 1) — Джессика Бусас Манейро (Испания) — 6:1, 7:5
Источник: Сетка турнира в Цинциннати
Новости