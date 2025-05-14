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14 мая 2025, 19:00

Арина Соболенко — Чжэн Циньвэнь: смотреть трансляцию матча турнира WTA в Риме

Арина Соболенко сыграет с Чжэн Циньвэнь в 1/4 финала турнира в Риме 14 мая
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Арина Соболенко.
Фото Reuters

Белорусская теннисистка Арина Соболенко сыграет с китаянкой Чжэн Циньвэнь в 1/4 финала турнира в Риме в среду, 14 мая. Начало — после 20.00 по московскому времени.

Арина Соболенко — Чжэн Циньвэнь: трансляция турнира в Риме в прямом эфире (видео онлайн)

В России официальных трансляций матчей WTA нет. В прямом эфире трансляции ведутся в социальной сети «ВКонтакте» в тематических сообществах.

27-летняя Соболенко — первая ракетка мира. 22-летняя Циньвэнь занимает восьмое место в рейтинге WTA.

В истории личных встреч счет 6-0 в пользу белоруски.

Турнир в Риме пройдет с 6 по 17 мая. Действующая чемпионка — полька Ига Швентек.

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Теннис
Арина Соболенко
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