Арина Соболенко — Чжэн Циньвэнь: смотреть трансляцию матча турнира WTA в Риме
Арина Соболенко сыграет с Чжэн Циньвэнь в 1/4 финала турнира в Риме 14 мая
Белорусская теннисистка Арина Соболенко сыграет с китаянкой Чжэн Циньвэнь в 1/4 финала турнира в Риме в среду, 14 мая. Начало — после 20.00 по московскому времени.
Арина Соболенко — Чжэн Циньвэнь: трансляция турнира в Риме в прямом эфире (видео онлайн)
В России официальных трансляций матчей WTA нет. В прямом эфире трансляции ведутся в социальной сети «ВКонтакте» в тематических сообществах.
27-летняя Соболенко — первая ракетка мира. 22-летняя Циньвэнь занимает восьмое место в рейтинге WTA.
В истории личных встреч счет 6-0 в пользу белоруски.
Турнир в Риме пройдет с 6 по 17 мая. Действующая чемпионка — полька Ига Швентек.
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