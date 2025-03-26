Теннис
26 марта, 05:59

Соболенко вышла в полуфинал турнира в Майами

Евгений Козинов
Корреспондент
Арина Соболенко.
Фото Imagn Images, USA Today Sports

Белорусская теннисистка Арина Соболенко переиграла китаянку Чжэн Циньвэнь в 1/4 финала турнира в Майами — 6:2, 7:5.

Матч длился 1 час 37 минут. 26-летняя белоруска подала 1 раз навылет и реализовала 7 из 12 брейк-пойнтов. На счету ее соперницы — 3 подачи навылет, 4 двойные ошибки и 4 реализованных брейк-пойнтов (из 11).

Следующей соперницей Соболенко будет итальянка Ясмин Паолини, которая обыграла Магду Линетт из Польши — 6:3, 6:2.

Майами (США)
Турнир WTA Miami Open presented by Itau
Призовой фонд 8 963 700 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Четвертьфинал

Арина Соболенко (Белоруссия, 1) — Чжэн Циньвэнь (Китай, 9) — 6:2, 7:5

Ясмин Паолини (Италия, 6) — Магда Линетт (Польша) — 6:3, 6:2

