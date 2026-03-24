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Соболенко победила Чжэн Циньвэнь и вышла в четвертьфинал турнира в Майами

Павел Лопатко

Белорусская теннисистка Арина Соболенко победила китаянку Чжэн Циньвэнь в матче третьего круга турнира в Майами — 6:3, 6:4.

Встреча продолжалась 1 час 26 минут. 27-летняя Соболенко (первый номер мирового рейтинга) выполнила 4 эйса, допустила 1 двойную ошибку и реализовала 3 брейк-поинта из 5. На счету ее 23-летней соперницы (26-я ракетка мира) 8 подач навылет, 5 двойных ошибок и 1 реализованный брейк-поинт (из 5).

Следующей соперницей Соболенко станет американка Хэйли Баптист.

Майами (США)

Турнир WTA Miami Open presented by Itau

Призовой фонд 9 415 725 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Четвертый круг

Арина Соболенко (Белоруссия, 1) — Чжэн Циньвэнь (Китай, 23) — 6:3, 6:4

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Арина Соболенко
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