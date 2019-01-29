Арина Соболенко: "Благодаря Турсунову я и стою так высоко в рейтинге"

Белорусская теннисистка Арина Соболенко, "посеянная" на St. Petersburg Ladies Trophy под четвертым номером, рассказала о работе с Дмитрием Турсуновым и о том, что не испытывает никакого давления.

– В Питере я уже, наверное, целую неделю. Но пока еще посмотрела не все красоты. Нахожусь, скорее, в процессе подготовки к турниру. Конечно, я очень люблю этот город. Здорово быть здесь. Чуть позже начну осматривать и достопримечательности.



– Вам не так часто выпадает шанс сыграть так близко к дому. Кто приехал вас поддержать здесь?



– Моя семья в полном составе. Конечно, здорово играть так близко к дому. Атмосфера более родная.



– Вы "посеяны" под высоким номером и вступите в борьбу со второго круга. Ощущаете ли вы какое-то давление?



– Я даже не знала, что буду пропускать первый круг. Давления, честно говоря, не чувствую. А от чего должно быть давление? Я должна выходить на корт и делать все возможное. А если думать о том, кто чего от тебя ждет, игра рассыпается. Фокусируюсь на том, чтобы просто отдать себя на все сто процентов.



– Что нового в вашу игру привнес тренер Дмитрий Турсунов?



– Когда начали работать с Дмитрием, он мне многое объяснил в теннисе, в тактических моментах, психологических. И в принципе о теннисе много рассказал (смеется). В принципе, считаю, что он многое привнес в мою карьеру. В принципе, благодаря ему на данный момент я и стою так высоко в рейтинге. (Мария Никулашкина)