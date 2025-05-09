Теннис
WTA
Новости
Рейтинг Турниры Статьи Фото Видео
Все материалы
Уведомления
Главная
Теннис
WTA

9 мая, 11:50

Арина Соболенко — Анастасия Потапова: смотреть трансляцию матча турнира WTA в Риме

Арина Соболенко и Анастасия Потапова сыграют во втором круге турнира в Риме
Лев Тарасов
редактор интернет отдела

Белорусская теннисистка Арина Соболенко и россиянка Анастасия Потапова сыграют во втором круге турнира WTA в Риме (Италия) в пятницу, 9 мая. Начало игры— ориентировочно в 12.00 по московскому времени.

Арина Соболенко — Анастасия Потапова: трансляция матча турнира WTA в Риме в прямом эфире (видео)

Узнать результат игры Соболенко — Потапова можно в теннисном матч-центре и ленте сайта «СЭ».

Смотреть прямую трансляцию встречи Соболенко — Потапова можно в тематических сообществах социальной сети «ВКонтакте» и на платформе «VK Видео».

27-летняя Соболенко — первая ракетка мира, Арина попала во второй круг турнира напрямую. 24-летняя Потапова занимает 34-е место в мировом рейтинге, в матче первого круга Анастасия выиграла у украинки Дианы Ястремской (2:6, 7:6, 6:3).

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Теннис
Анастасия Потапова
Арина Соболенко
Читайте также
Зидан должен возглавить сборную Франции после чемпионата мира 2026 года
Шесть игроков пропустили тренировку, изменений после Станковича не видно, увольнение Деяна случилось не вовремя? Что происходит в «Спартаке» перед дерби с ЦСКА
Песков заявил об отсутствии согласия Киева на ведение переговоров по плану США
Генассамблея ООН приняла резолюцию об олимпийском перемирии на период Игр-2026
WSJ сообщила о подготовке ЕС собственного плана мира для Украины
Как развивается коррупционный скандал на Украине. Разбор
Популярное видео
Увольнение Кудашова, уход Гру, кошмарная серия «Сибири»
Увольнение Кудашова, уход Гру, кошмарная серия «Сибири»
«Монреаль» — «Вашингтон»: видео хет-трика Овечкина
«Монреаль» — «Вашингтон»: видео хет-трика Овечкина
«Детройт» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
Воля «Лады», проблемы «Авангарда»: репортаж Шевченко
Воля «Лады», проблемы «Авангарда»: репортаж Шевченко
«Тампа-Бэй» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Спартак» Кс — «Родина»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» Кс — «Родина»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Миннесота» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Шинник» — «Чайка»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Чайка»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Челябинск» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Арсенал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Арсенал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Факел»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Факел»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Динамо» осталось без защитника
«Динамо» осталось без защитника
«Вашингтон» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Урал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Урал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Ротор»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Ротор»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Волга»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Волга»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Енисей»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Енисей»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
Что будет с «Сибирью» после отставки Буцаева?
Что будет с «Сибирью» после отставки Буцаева?
«Каролина» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Нэшвилл» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Нэшвилл» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Свентек — о поддержке со стороны Рууда: «Его сообщение подняло мне настроение после поражения»

Потапова проиграла Соболенко на турнире в Риме

Takayama

КХЛ на Кинопоиске

Новости
RSS RSS
Все новости