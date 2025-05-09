Арина Соболенко и Анастасия Потапова сыграют во втором круге турнира в Риме

Белорусская теннисистка Арина Соболенко и россиянка Анастасия Потапова сыграют во втором круге турнира WTA в Риме (Италия) в пятницу, 9 мая. Начало игры— ориентировочно в 12.00 по московскому времени.

Арина Соболенко — Анастасия Потапова: трансляция матча турнира WTA в Риме в прямом эфире (видео)

Узнать результат игры Соболенко — Потапова можно в теннисном матч-центре и ленте сайта «СЭ».

Смотреть прямую трансляцию встречи Соболенко — Потапова можно в тематических сообществах социальной сети «ВКонтакте» и на платформе «VK Видео».

27-летняя Соболенко — первая ракетка мира, Арина попала во второй круг турнира напрямую. 24-летняя Потапова занимает 34-е место в мировом рейтинге, в матче первого круга Анастасия выиграла у украинки Дианы Ястремской (2:6, 7:6, 6:3).