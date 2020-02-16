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Арина Родионова и Сторм Сандерс выиграли турнир в Таиланде

11:54

Представительницы Австралии Арина Родионова и Сторм Сандерс выиграли турнир в Таиланде в парном разряде. Дуэт взял верх над их соотечественницей Эллен Перез и австрийкой Барбарой Хаас.

Хуахин (Таиланд)

Турнир WTA GSB Thailand Open Presented by E@

Призовой фонд 251 750 долларов

Открытые корты, хард

Парный разряд

Финал

Арина Родионова/Сторм Сандерс (Австралия, 4) — Барбара Хаас/Эллен Перез (Австрия/Австралия) — 6:3, 6:3

Дополнительная информация:

http://tennis.sport-express.ru/wta/thailand/2020/12/1/

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