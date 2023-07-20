Аргентинка Подороска может сыграть в третьем круге турнира в Будапеште с россиянкой Аванесян
Аргентинка Надя Подороска обыграла чешку Анну Шишкову во втором круге турнира в Будапеште — 6:3, 6:0.
В третьем круге Подороска сыграет с победителем пары Анна Бондар (Венгрия) — Элина Аванесян (Россия, 6).
Будапешт (Венгрия)
Турнир WTA Hungarian Grand Prix
Призовой фонд 259 303 долларов
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Второй круг
Надя Подороска (Аргентина, 9) — Анна Шишкова (Чехия, Q) — 6:3, 6:0
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