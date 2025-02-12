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Хромачева и Данилина стали четвертьфиналистками парного турнира в Дохе

Алина Савинова

Россиянка Ирина Хромачева и представляющая Казахстан Анна Данилина вышли в четвертьфинал парного турнира в Дохе.

Во втором круге спортсменки за 1 час 46 минут обыграли японский дуэт Сюко Аоямы и Эри Ходзуми — 6:4, 4:6, 10:6.

В следующем матче Хромачева и Данилина встретятся с россиянками Миррой Андреевой и Дианой Шнайдер, которые ранее победили канадку Габриэлу Дабровски и Эрин Рутлайфф из Новой Зеландии (6:2, 6:1).

Доха (Катар)

Турнир WTA Qatar TotalEnergies Open 2025

Призовой фонд 3 654 963 доллара

Открытые корты, хард

Парный разряд

Второй круг

Анна Данилина/Ирина Хромачева (Казахстан/Россия, 7) — Сюко Аояма/Эри Ходзуми (Япония) — 6:4, 4:6, 10:6

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Теннис
Ирина Хромачева
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