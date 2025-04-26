Дуэт Хромачевой и Данилиной вышел во второй круг парного турнира в Мадриде
Российская теннисистка Ирина Хромачева и представительница Казахстана Анна Данилина одержали победу на старте турнира в Мадриде в парном разряде.
В первом круге спортсменки за два часа обыграли японку Суко Аояму и испанку Кристину Букшу — 5:7, 7:5, 12:10.
Во втором раунде соревнований Хромачева и Данилина встретятся с чешкой Линдой Носковой и Кларой Таусон из Дании.
Мадрид (Испания)
Турнир WTA Mutua Madrid Open
Призовой фонд 8 963 700 долларов
Открытые корты, грунт
Парный разряд
Первый круг
Анна Данилина/Ирина Хромачева (Казахстан/Россия, 6) — Сюко Аояма/Кристина Букша (Япония/Испания) — 5:7, 7:5, 12:10
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