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Сегодня, 21:49

Дуэт Хромачевой и Данилиной вышел во второй круг парного турнира в Мадриде

Алина Савинова
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Российская теннисистка Ирина Хромачева и представительница Казахстана Анна Данилина одержали победу на старте турнира в Мадриде в парном разряде.

В первом круге спортсменки за два часа обыграли японку Суко Аояму и испанку Кристину Букшу — 5:7, 7:5, 12:10.

Во втором раунде соревнований Хромачева и Данилина встретятся с чешкой Линдой Носковой и Кларой Таусон из Дании.

Мадрид (Испания)

Турнир WTA Mutua Madrid Open

Призовой фонд 8 963 700 долларов

Открытые корты, грунт

Парный разряд

Первый круг

Анна Данилина/Ирина Хромачева (Казахстан/Россия, 6) — Сюко Аояма/Кристина Букша (Япония/Испания) — 5:7, 7:5, 12:10

Теннис
Ирина Хромачева
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