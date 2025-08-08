Теннис
8 августа, 00:37

Павлюченкова сыграет с Ито во втором круге турнира в Цинциннати

Евгений Козинов
Корреспондент

Японская теннисистка Аои Ито переиграла румынку Елену-Габриэлу Русе в первом круге турнира в Цинциннати — 6:2, 7:6 (8:6). Следующей соперницей японки будет Анастасия Павлюченкова из России.

Чешка Маркета Вондроушова выиграла у румынки Жаклин Кристьян (6:3, 6:1) и встретится во втором круге с Ариной Соболенко из Белоруссии.

Также во второй круг вышли Майя Джойнт, Сорана Кирстя, Джессика Бусас Манейро, Рената Сарасуа и Ева Лис.

Цинциннати (США)
Турнир WTA Cincinnati Open
Призовой фонд 5 152 599 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Первый круг

Майя Джойнт (Австралия) — Грит Миннен (Бельгия) — 6:2, 6:3

Сорана Кирстя (Румыния) — Донна Векич (Хорватия) — 6:1, 4:6, 6:3

Маркета Вондроушова (Чехия) — Жаклин Кристьян (Румыния) — 6:3, 6:1

Аои Ито (Япония, Q) — Елена-Габриэла Русе (Румыния) — 6:2, 7:6 (8:6)

Джессика Бусас Манейро (Испания) — Винус Уильямс (США, WC) — 6:4, 6:4

Рената Сарасуа (Мексика) — Юлия Путинцева (Казахстан) — 3:6, 6:4, 6:2

Ева Лис (Германия) — Бернарда Пера (США, WC) — 6:2, 4:6, 7:5

Источник: Сетка турнира в Цинциннати
