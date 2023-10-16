Аншба обыграла Аванесян в первом круге турнира в Наньчане
Российская теннисистка Амина Аншба обыграла соотечественницу Элину Аванесян в первом круге турнира в Наньчане (Китай) — 2:6, 7:6 (7:4), 6:4.
Игра продолжалась 2 часа 40 Минут.
В следующем круге россиянка сыграет с победительницей пары Мария Боузкова (Чехия, 3) — Катинка фон Дайхманн (Лихтенштейн, Q).
Наньчан (Китай)
Турнир WTA Jiangxi Open
Призовой фонд 259 303 доллара
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Первый круг
Амина Аншба (Россия) — Элина Аванесян (Россия) — 2:6, 7:6 (7:4), 6:4.
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