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Сегодня, 13:41

Аншба не смогла пройти в полуфинал парного турнира в Будапеште

Сергей Разин
корреспондент
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Россиянка Амина Аншба и британка Эмили Эпплтон в четвертьфинале парного турнира в Будапеште уступили польке Катаржине Питер и венгерке Фанни Столлар.

Встреча продолжалась 1 час 15 минут и завершилась со счетом 3:6, 4:6. На счету Аншбы и Эпплтон эйс и реализованный брейк-пойнт из 6.

В полуфинале Питер и Столлар встретятся с первыми сеяными Тимеа Бабош и Эллен Перес (Венгрия/Австралия).

Будапешт (Венгрия)

Турнир WTA Hungarian Grand Prix

Призовой фонд 232 244 евро

Открытые корты, грунт

Парный разряд

Четвертьфинал

Катаржина Питер/Фанни Столлар (Польша/Венгрия) — Амина Аншба/Эмили Эпплтон (Россия/Великобритания) — 6:3, 6:4

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