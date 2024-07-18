Аншба не смогла пройти в полуфинал парного турнира в Будапеште

Россиянка Амина Аншба и британка Эмили Эпплтон в четвертьфинале парного турнира в Будапеште уступили польке Катаржине Питер и венгерке Фанни Столлар.

Встреча продолжалась 1 час 15 минут и завершилась со счетом 3:6, 4:6. На счету Аншбы и Эпплтон эйс и реализованный брейк-пойнт из 6.

В полуфинале Питер и Столлар встретятся с первыми сеяными Тимеа Бабош и Эллен Перес (Венгрия/Австралия).

Будапешт (Венгрия)

Турнир WTA Hungarian Grand Prix

Призовой фонд 232 244 евро

Открытые корты, грунт

Парный разряд

Четвертьфинал

Катаржина Питер/Фанни Столлар (Польша/Венгрия) — Амина Аншба/Эмили Эпплтон (Россия/Великобритания) — 6:3, 6:4