Аншба не смогла пройти в полуфинал парного турнира в Будапеште
Россиянка Амина Аншба и британка Эмили Эпплтон в четвертьфинале парного турнира в Будапеште уступили польке Катаржине Питер и венгерке Фанни Столлар.
Встреча продолжалась 1 час 15 минут и завершилась со счетом 3:6, 4:6. На счету Аншбы и Эпплтон эйс и реализованный брейк-пойнт из 6.
В полуфинале Питер и Столлар встретятся с первыми сеяными Тимеа Бабош и Эллен Перес (Венгрия/Австралия).
Будапешт (Венгрия)
Турнир WTA Hungarian Grand Prix
Призовой фонд 232 244 евро
Открытые корты, грунт
Парный разряд
Четвертьфинал
Катаржина Питер/Фанни Столлар (Польша/Венгрия) — Амина Аншба/Эмили Эпплтон (Россия/Великобритания) — 6:3, 6:4
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