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Сегодня, 12:48

Калинская уступила 115-й ракетке мира украинке Стародубцевой в четвертом круге турнира в Пекине

Руслан Минаев
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Анна Калинская.
Фото Global Look Press

Россиянка Анна Калинская проиграла украинке Юлии Стародубцевой в четвертом круге турнира в Пекине — 5:7, 0:6.

Матч длился 1 час 36 минут. 14-я ракетка мира Калинская допустила за игру 6 двойных ошибок и реализовала 1 из 5 брейк-пойнтов. У 115-й ракетки мира Стародубцевой — 1 эйс, 2 двойные ошибки и 5 реализованных брейк-пойнтов из 8.

Украинка в 1/4 финала сыграет с победительницей матча Наоми Осака (Япония) — Коко Гауфф (США, 4).

Пекин (Китай)

Турнир WTA China Open

Призовой фонд 8 955 610 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Четвертый круг

Юлия Стародубцева (Украина, Q) — Анна Калинская (Россия, 10) — 7:5, 6:0

Теннис
Анна Калинская
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