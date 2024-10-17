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Сегодня, 16:24

Калинская вышла в четвертьфинал турнира в Нинбо

Руслан Минаев
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Анна Калинская.
Фото Global Look Press

Россиянка Анна Калинская обыграла китаянку Юэ Юань в матче второго круга турнира в Нинбо — 6:3, 6:3.

Встреча длилась 1 час 45 минут. 12-я ракетка мира за игру сделала 1 эйс, допустила 4 двойные ошибки и реализовала 4 из 10 брейк-пойнтов. У 46-й ракетки мира — 2 эйса, 2 двойные ошибки и 1 из 5 реализованных брейк-пойнтов.

Калинская вышла в четвертьфинал турнира в Китае и сыграет с победительницей матча Каролина Мухова (Чехия) — Жаклин Кристьян (Румыния).

Нинбо (Китай)

Турнир WTA Ningbo Open

Призовой фонд 922 573 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Анна Калинская (Россия, 7) — Юань Юэ (Китай) — 6:3, 6:3

Теннис
Анна Калинская
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