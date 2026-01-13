Калинская не реализовала два матчбола и уступила Мбоко на турнире в Аделаиде

Калинская не смогла выйти в четвертьфинал турнира в Аделаиде

Российская теннисистка Анна Калинская не смогла выйти в четвертьфинал турнира в Аделаиде.

Во втором круге 33-я ракетка мира проиграла канадке Виктории Мбоко со счетом 2:6, 6:3, 6:7 (6:8). Матч длился 2 часа 23 минуты.

В третьем сете Калинская не реализовала два матчбола. За игру россиянка сделала 1 эйс, допустила 3 двойные ошибки и реализовала 5 из 9 брейк-пойнтов. У Мбоко — 4 эйса, 5 двойных ошибок и 6 из 14 реализованных брейк-пойнтов.

17-я ракетка мира в следующем матче сыграет с победительницей противостояния Терезы Валентовой (Чехия) и Мэдисон Киз (США).