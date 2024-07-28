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Анна Калинская снялась с турнира в Вашингтоне из-за травмы

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17-я ракетка мира российская теннисистка Анна Калинская снялась с турнира WTA 500 в Вашингтоне (США) из-за травмы.

«Грустно пропускать турнир в Вашингтоне в этом году. К сожалению, я еще не на 100 процентов восстановилась после травмы. Надеюсь, что скоро с вами увидимся», — написала Калинская в социальных сетях.

В последний раз Калинская выходила на корт в Уимблдонском турнире. По ходу матча четвертого круга соревнований она снялась из-за травмы запястья.

Турнир в Вашингтоне состоится с 29 июля по 4 августа. В нем примут участие такие теннисистки, как белоруска Арина Соболенко, а также россиянки Людмила Самсонова и Дарья Касаткина.

Анна Калинская
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