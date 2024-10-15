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Сегодня, 16:36

Калинская победила Хон в первом круге турнира в Нинбо

Руслан Минаев
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Анна Калинская.
Фото Global Look Press

Россиянка Анна Калинская обыграла австралийку Присциллу Хон в первом круге турнире в Нинбо — 3:6, 6:3, 6:4.

Матч длился 2 часа 22 минуты. 12-я ракетка мира сделала за игру 5 эйсов, допустила 7 двойных ошибок и реализовала 7 из 13 брейк-пойнтов.

Россиянка в решающей партии отыгралась со счета 0:3.

Калинская во втором круге турнира в Китае сыграет с победительницей матча Айла Томлянович (Австралия) — Юэ Юань (Китай).

Нинбо (Китай)

Турнир WTA Ningbo Open

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Анна Калинская (Россия, 7) — Присцилла Хон (Австралия) — 3:6, 6:3, 6:4

Теннис
Анна Калинская
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