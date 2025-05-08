Теннис
8 мая, 15:43

Калинская не сумела выйти в третий круг турнира в Риме

Игнат Заздравин
Корреспондент
Анна Калинская.
Фото Global Look Press

Российская теннисистка Анна Калинская уступила американке Пейтон Стирнс во втором круге «тысячника» в Риме — 2:6, 3:6.

Игра продолжалась 1 час 13 минут.

Калинская сделала 1 эйс, допустила 4 двойные ошибки и реализовала 1 брейк-пойнт из 3. На счету Стирнс 3 подачи навылет, 4 двойные ошибки и 4 реализованных брейк-пойнта из 6.

В третьем круге американка встретится с победительницей пары Мэдисон Киз (США, 5) — Варвара Грачева (Франция).

Рим (Италия)

Турнир WTA Internazionali BNL d'Italia

Призовой фонд 6 911 032 доллара

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Второй круг

Пейтон Стирнс (США) — Анна Калинская (Россия, 28) — 6:2, 6:3

Теннис
Анна Калинская
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

  • Я из Волгограда

    Да не думаю, что есть между ними какая-то "чёрная кошка". Михаликова только где-то с 2022 года стала стабильно играть турниры WTA, а до того момента обреталась больше на турнирах ITF. Калинская к тому моменту уже играла уровнем выше, вот и разошлись поневоле их пути-дорожки... Играть одиночку Михаликова фактически прекратила ещё в 2021 году. После этого она сыграла ещё несколько одиночных матчей, но это, говоря дворовым языком, нещитово. Потому что те несколько игр, что она провела, были в квалификации. Приехали не все из тех кто заявился в квалификацию, и Михаликовой-парницей просто затыкали дыры. Как в прошлом году на пятисотнике в Сеуле. Человек без одиночного рейтинга просто априори не может попасть там в квалификацию. Только если нужно заполнить сетку. Калинская наша, как и Вероника Кудерметова - ведомые. В паре рядом есть партнёр, вот они и вынуждены напрягаться. А в одиночке играют по настроению. С какой ноги утром встанут...

    08.05.2025

  • Из Алматы

    Смотрю, эта Михаликова в одиночке вообще уже перестала играть, хотя ей всего 26 лет. А в паре чаще всего с Николлс играет, но не особо успешно; отметились недавно в финале Индиан-Уэллса (в числе обыгранных, кстати, была и Калинская с Макнэлли). Что-то она не рвётся воссединиться с Анной; видимо, между ними "чёрная кошка" пробежала...

    08.05.2025

  • Из Алматы

    Была влюблённость - и прошла. Абсолютно обычное дело у миллиардов людей. Продолжается от нескольких недель до нескольких месяцев. Могла перейти в что-то иное, но нет. Просто взаимно охладели, и расстались. Возможно, с этим и связан некоторый спад в игре Анны в одиночке. Зато может сконцентрироваться чисто на теннисе. В принципе, и со Стирнс были хорошие шансы переломить игру. Но не хватает Анне то ли спортивной злости, то ли "физики"...

    08.05.2025

  • Я из Волгограда

    Не, лучше уж тогда ей пару играть вместе со словачкой Терезой Михаликовой. В сумме они сыграли вместе 5 (пять) турниров. По юниорам и по взрослым. И ВСЕ турниры выиграли. Разность побед и поражений 22-0. Впечатляет...

    08.05.2025

  • Энди Энди

    Может ей играть только пару с Сораной, получается вроде

    08.05.2025

  • Я из Волгограда

    Да, в паре у Калинской гораздо лучше получается. Уже четыре титула. Причём, на турнирах всех категорий: 250, 500 и 1000. Только на турнирах Большого Шлема не брала титул в паре. Зато по юниорам брала парную Австралию... А вот в одиночном разряде титулов как не было, так и нет. Калинская - единственная теннисистка из женского ТОП-30, не имеющая титулов в одиночном разряде на уровне WTA. Не самое впечатляющее достижение. Тем более, если сравнить её количество титулов и у ейного бойфренда. Хотя, не знаю, может он уже и не бойфренд её вовсе...

    08.05.2025

  • Байба Бендика

    Просто некому было калинку-малинку спеть ей на ухо.....

    08.05.2025

  • a.kruglov

    Ecли нужнa пoмoщь в cтавкax - black-bets.ru

    08.05.2025

  • Я из Волгограда

    Ну, а кому-то прежде чем муйню писать, надо бы хотя бы немножко быть в теме. Я уж не говорю о таком излишестве, как просмотр матчей. Хотя, проще всего (и смешней, как думается таким автАрам) написать именно гадость. Колени она расхреначила четыре дня назад. Во время ФИНАЛЬНОГО матча в парном разряде на предыдущем турнире, в Мадриде. Упала, на грунте это частенько происходит. Но матч тот финальный в паре выиграла и с разбитыми в кровь коленями...

    08.05.2025

  • Master Sborka

    Похоже мысли совсем не об игре

    08.05.2025

  • Иван Л.

    Вышла отметилась на мастерсе и всё. Ну потренировалась нехотя.

    08.05.2025

  • Atoms

    Никакущая игра Ани на фоне игры Спирнс.

    08.05.2025

  • Master Sborka

    Хочется спросить Калинскую - зачем выходишь на корт? Не хочешь играть, возьми и откажись до игры. Ни воли, ни желания, ни о чем...

    08.05.2025

  • Иван Л.

    Вялая, безвольная, никакого настроения играть не было у Анютки.

    08.05.2025

  • pupkin-221

    Ане надо больше тренироваться, а не сношаться с иностранцами ! И что у нее с коленями, оба пластырем покрыты - слишком долго стояла перед новым бой-френдом на коленях ?:laughing:

    08.05.2025

