Калинская не сумела выйти в третий круг турнира в Риме
Российская теннисистка Анна Калинская уступила американке Пейтон Стирнс во втором круге «тысячника» в Риме — 2:6, 3:6.
Игра продолжалась 1 час 13 минут.
Калинская сделала 1 эйс, допустила 4 двойные ошибки и реализовала 1 брейк-пойнт из 3. На счету Стирнс 3 подачи навылет, 4 двойные ошибки и 4 реализованных брейк-пойнта из 6.
В третьем круге американка встретится с победительницей пары Мэдисон Киз (США, 5) — Варвара Грачева (Франция).
Рим (Италия)
Турнир WTA Internazionali BNL d'Italia
Призовой фонд 6 911 032 доллара
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Второй круг
Пейтон Стирнс (США) — Анна Калинская (Россия, 28) — 6:2, 6:3
