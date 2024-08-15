Калинская уступила Бадосе во втором круге турнира в Цинциннати

Россиянка Анна Калинская уступила испанка Пауле Бадосе во втором круге турнира в Цинциннати — 3:6, 2:6.

Матч длился 1 час 5 минут. Калинская за игру сделала 1 эйс, допустила 1 двойную ошибку и реализовала 1 из 5 брейк-пойнтов. У Бадосы — 5 эйсов, 7 двойных ошибок и 5 из 7 реализованных брейк-пойнтов.

Соперницей Бадосы в третьем круге станет победительница матча Юлия Путинцева (Казахстан) — Коко Гауфф (США, 2).

Цинциннати (США)

Турнир WTA Cincinnati Open

Призовой фонд 3 211 715 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Паула Бадоса (Испания) — Анна Калинская (Россия, 13) — 6:3, 6:2