21 марта, 19:23

Калинская вышла в третий круг турнира в Майами

Игнат Заздравин
Корреспондент
Анна Калинская.
Фото Imagn Images, USA Today Sports

Российская теннисистка Анна Калинская обыграла японку Моюку Утидзиму во втором круге турнира в Майами — 6:1, 6:3.

Игра продолжалась 1 час 15 минут.

Россиянка не сделала ни одного эйса, допустила две двойные ошибки и реализовала 4 брейк-пойнта из 8. На счету ее соперницы 4 подачи навылет, 3 двойные ошибки и ни одного реализованного брейк-пойнта.

В третьем круге Калинская встретится с победительницей пары Бернарда Пера (США, Q) — Джессика Пегула (США, 4).

Майами (США)

Турнир WTA Miami Open presented by Itau

Призовой фонд 8 963 700 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Анна Калинская (Россия, 32) — Моюка Утидзима (Япония) — 6:1, 6:3

Теннис
Анна Калинская
  • Из Алматы

    Не факт. Пегула в этом сезоне пока не ахти. А для Анны, когда у неё со здоровьем в порядке, нет непобедимых соперниц.

    21.03.2025

  • Иван Л.

    Анюта, может немного поиграешь в теннис? Это ж у тебя красиво получается, когда играется)

    21.03.2025

  • Алехандрохорс

    Если это прогресс Ани, а не провал Моюки, то поздравления с редкой победой. А так посмотрим как пойдет в следующем матче дело.

    21.03.2025

  • Venco

    Для Калинской матч до конца доиграть - уже огромный успех.

    21.03.2025

  • rake

    неужели?

    21.03.2025

