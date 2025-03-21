Калинская вышла в третий круг турнира в Майами

Российская теннисистка Анна Калинская обыграла японку Моюку Утидзиму во втором круге турнира в Майами — 6:1, 6:3.

Игра продолжалась 1 час 15 минут.

Россиянка не сделала ни одного эйса, допустила две двойные ошибки и реализовала 4 брейк-пойнта из 8. На счету ее соперницы 4 подачи навылет, 3 двойные ошибки и ни одного реализованного брейк-пойнта.

В третьем круге Калинская встретится с победительницей пары Бернарда Пера (США, Q) — Джессика Пегула (США, 4).

Майами (США)

Турнир WTA Miami Open presented by Itau

Призовой фонд 8 963 700 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Анна Калинская (Россия, 32) — Моюка Утидзима (Япония) — 6:1, 6:3