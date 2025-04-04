Теннис
4 апреля, 02:29

Калинская вышла в четвертьфинал турнира в Чарльстоне

Евгений Козинов
Корреспондент

Российская теннисистка Анна Калинская переиграла американку Мэдисон Киз в третьем круге турнира в Чарльстоне — 6:2, 6:4.

Матч длился 1 час 20 минут. 26-летняя россиянка допустила 1 двойную ошибку и реализовала 4 из 5 брейк-пойнтов. На счету соперницы — 3 подачи навылет, 0 двойных ошибок и 1 реализованный брейк-пойнт (из 8).

Следующая соперница Калинской определится в матче София Кенин (США) — Дарья Касаткина (Австралия).

Чарльстон (США)
Турнир WTA Credit One Charleston Open
Призовой фонд 1 064 510 долларов
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Третий круг

Анна Калинская (Россия, 14) — Мэдисон Киз (США, 2) — 6:2, 6:4

Теннис
Анна Калинская
  • _Mike N_

    хоть не лесбиянка, как Шарапова и на том хорошо

    04.04.2025

  • Илья Криштоп

    Непонятно зачем болеть за человека у которого перспектив нет. Толком для страны никакого не принесёт турниров .значимых не выиграет. Тем более умом обделён духовно слаб. Ничего В общем путного только face видимо кому-то понравился ну извините это лицемерно. Такие как Потапова Калининская Касаткина поливали на вас и на вашу страну. Им главное быть в туре заработать бабла и с иностранцами встречаться. Скажите мне дураку смысл боления за таких спортсменок.

    04.04.2025

  • Forz

    А это значит что на следующих крупных турнирах топ-4 ей светит уже в 4 круге :rofl:

    04.04.2025

  • Алехандрохорс

    Аня, просто молодец. Хорошее возвращение. Но надо поддержать следующим шагом. p.s.: А ньюавстралийку со сползанием на 14 место.)

    04.04.2025

  • Футболист Сапогов

    А в это время лесбуха отмучилась))

    04.04.2025

  • Из Алматы

    Настрой на игру Анна сопернице сбила, конечно, уже в первом сете при счёте 1:1, когда Киз подавала, и, ведя 40:0, проиграла подряд 6 розыгрышей, в итоге отдав гейм! В следующем гейме Анна ещё и взяла всухую свою подачу, выиграв тем самым 10 очков подряд. В дальнейшем Мэдисон уже не сумела полностью оправиться от этого "нокдауна", и делала многовато ошибок, чем и пользовалась Анна.

    04.04.2025

  • sirah

    Приятная неожиданность. Приятно,что уроженка Москвы Соня Кенин выбила австралийку,тоже порадуемся.

    04.04.2025

  • Николай Шибаев

    Анна,вот такой в игре хотим тебя видеть!

    04.04.2025

  • Из Алматы

    Когда у Ани всё в порядке со здоровьем, то для неё нет непобедимых соперниц; она это ещё в прошлом году доказала, побеждая и Соболенко, и Швентек, и Гауфф. Теперь вот и Киз. Осталось только Пегулу...

    04.04.2025

  • AlexM

    Анну Калинскую поздравляем с победой, умничка, удачи в следующих матчах на турнире в Чарльстоне.

    04.04.2025

  • Ментяра

    Молодец, Анечка!

    04.04.2025

  • babeLaLex2010

    Анюта, БравО, так держать, дави матрасню...:upside_down:

    04.04.2025

  • igor1972

    Неожиданно прямо скажем. Может ведь когда захочет

    04.04.2025

  • Кир С

    Умничка, Аня! С такой игрой пора уже и титул брать... Киз, конечно, наошибалась много... Но это не умаляет заслуженной победы...

    04.04.2025

