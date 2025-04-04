Калинская вышла в четвертьфинал турнира в Чарльстоне

Российская теннисистка Анна Калинская переиграла американку Мэдисон Киз в третьем круге турнира в Чарльстоне — 6:2, 6:4.

Матч длился 1 час 20 минут. 26-летняя россиянка допустила 1 двойную ошибку и реализовала 4 из 5 брейк-пойнтов. На счету соперницы — 3 подачи навылет, 0 двойных ошибок и 1 реализованный брейк-пойнт (из 8).

Следующая соперница Калинской определится в матче София Кенин (США) — Дарья Касаткина (Австралия).

Чарльстон (США)

Турнир WTA Credit One Charleston Open

Призовой фонд 1 064 510 долларов

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Третий круг

Анна Калинская (Россия, 14) — Мэдисон Киз (США, 2) — 6:2, 6:4