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Анна Калинская — Маркета Вондроушова: смотреть трансляцию матча турнира WTA в Берлине

Калинская сыграет с Вондроушовой в 1/8 финала турнира в Берлине 20 июня
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
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Анна Калинская.
Фото Reuters

Россиянка Анна Калинская сыграет с представительницей Чехии Маркетой Вондроушовой в 1/8 финала турнира в Берлине в четверг, 20 июня. Ориентировочное время начала матча — 12.00 по московскому времени.

В России официальной трансляции турниров WTA нет. В прямом эфире трансляцию противостояния Калинская — Вондроушова можно бесплатно смотреть в тематических сообществах в социальной сети «ВКонтакте».

В первом круге российская теннисистка победила японку Нао Хибино в трех сетах — 2:6, 6:4, 6:2. Шестая ракетка мира в 1/16 финала была сильнее испанки Ребеки Масаровой — 6:4, 6:3.

Турнир на травяном покрытии в Берлине стартовал 17 июня и завершится 23 июня.

Теннис
Анна Калинская
Маркета Вондроушова
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