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23 июля 2025, 19:32

Калинская с «баранкой» обыграла Линетт и вышла в четвертьфинал турнира в Вашингтоне

Игнат Заздравин
Корреспондент

Российская теннисистка Анна Калинская победила польку Магду Линетт в матче второго круга турнира в Вашингтоне — 6:4, 6:0.

Калинская сделала три эйса, допустила две двойные ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из 14. На счету Линетт шесть подач навылет, две двойные ошибки и ни одного реализованного брейк-пойнта из двух.

Игра продолжалась 1 час 17 минут. В четвертьфинале россиянка сыграет с победительницей пары Елена Рыбакина (Казахстан, 3) — Виктория Мбоко (Канада, WC).

Вашингтон (США)

Турнир WTA Mubadala Citi DC Open

Призовой фонд 1 282 951 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Анна Калинская (Россия) — Магда Линетт (Польша, 8) — 6:4, 6:0

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Теннис
Анна Калинская
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