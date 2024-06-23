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Сегодня, 17:28

Калинская обратилась к Пегуле после поражения в финале турнира в Берлине

Руслан Минаев
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Россиянка Анна Калинская прокомментировал поражение от американки Джессики Пегулы в финале турнира WTA 500 в Берлине — 7:6 (7:0), 4:6, 6:7 (3:7).

Калинская не реализовала 5 матчболов в решающем сете.

«Джесс, ты настоящий боец. Здорово видеть тебя снова в туре. Сложно представить лучшее возвращение. Если бы мы играли так же каждый раз — я была бы очень счастлива за нас», — цитирует Калинскую пресс-служба WTA.

Калинская за карьеру проиграла во втором финале турнира WTA.

Теннис
Анна Калинская
Джессика Пегула
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