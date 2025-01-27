Калинская вышла во второй круг турнира в Сингапуре

Россиянка Анна Калинская победила американку Кэролайн Доулхайд в первом круге турнира в Сингапуре — 6:4, 4:6, 6:2.

Матч длился 2 часа 28 минут. 18-я ракетка мира Калинская допустила за игру 2 двойные ошибки и реализовала 6 из 18 брейк-пойнтов. У 81-й ракетки мира Доулхайд — 2 эйса, 3 двойные ошибки и 4 из 9 реализованных брейк-пойнтов.

Калинская во втором круге сыграет с победительницей матча Айла Томлянович (Австралия) — Симона Вальтерт (Швейцария).

Сингапур (Сингапур)

Турнир WTA Singapore Open

Призовой фонд 275 094 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Анна Калинская (Россия, 1) — Кэролайн Доулхайд (США) — 6:4, 4:6, 6:2