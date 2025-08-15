Анна Калинская и Ига Свентек встретятся на турнире в Цинциннати

Анна Калинская из России и Ига Свентек из Польши встретятся в матче четвертьфинала турнира WTA в Цинциннати (США). Игра начнется около 18.00 по московскому времени.

Прямые трансляции турниров WTA доступны в группе BB Tennis в социальной сети «ВКонтакте» и на онлайн-платформе «Кинопоиск».

Результаты игрового дня турнира в Цинциннати можно отслеживать в матч-центре на сайте «СЭ».

Победитель матча выйдет в полуфинал, где встретится с Еленой Рыбакиной или Ариной Соболенко.

На пути к четвертьфиналу турнира Калинская победила Пэйтон Стирнс со счетом 7:6 (7:4), 4:6, 6:1, Аманду Анисимову (7:5, 6:4) и Екатерину Александрову (3:6, 7:6 (7:5), 6:1), а Свентек прошла Анастасию Потапову (6:1, 6:4), Марту Костюк (неявка) и Сорану Кырстю (6:4, 6:3).