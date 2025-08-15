Калинская уступила Свентек в четвертьфинале «тысячника» в Цинциннати
Российская теннисистка Анна Калинская завершила выступление на турнире в Цинциннати (США).
В 1/4 финала «тысячника» 26-летняя спортсменка в двух сетах проиграла 3-й ракетке мира польке Иге Свентек — 3:6, 4:6. Встреча длилась 1 час 31 минуту.
Калинская 5 раз подала навылет, допустила 5 двойных ошибок и реализовала 1 брейк-пойнт из 2. На счету Свентек 2 эйса, 3 двойные ошибки и 3 реализованных брейк-пойнта из 11.
В полуфинале турнира представительница Польши сыграет против либо белоруски Арины Соболенко, либо Елены Рыбакиной из Казахстана.
Цинциннати (США)
Турнир WTA Cincinnati Open
Призовой фонд 5 152 599 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Четвертьфинал
Ига Свентек (Польша, 3) — Анна Калинская (Россия, 28) — 6:3, 6:4
