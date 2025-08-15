Теннис
WTA
Новости
Рейтинг Турниры Статьи Фото Видео
Все материалы
Уведомления
Главная
Теннис
WTA

15 августа, 19:44

Калинская уступила Свентек в четвертьфинале «тысячника» в Цинциннати

Алина Савинова
Анна Калинская.
Фото Imagn Images, USA Today Sports

Российская теннисистка Анна Калинская завершила выступление на турнире в Цинциннати (США).

В 1/4 финала «тысячника» 26-летняя спортсменка в двух сетах проиграла 3-й ракетке мира польке Иге Свентек — 3:6, 4:6. Встреча длилась 1 час 31 минуту.

Калинская 5 раз подала навылет, допустила 5 двойных ошибок и реализовала 1 брейк-пойнт из 2. На счету Свентек 2 эйса, 3 двойные ошибки и 3 реализованных брейк-пойнта из 11.

В полуфинале турнира представительница Польши сыграет против либо белоруски Арины Соболенко, либо Елены Рыбакиной из Казахстана.

Цинциннати (США)

Турнир WTA Cincinnati Open

Призовой фонд 5 152 599 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Ига Свентек (Польша, 3) — Анна Калинская (Россия, 28) — 6:3, 6:4

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Теннис
Анна Калинская
Ига Свентек
Читайте также
Круизный лайнер Astoria Grande с россиянами могут перенаправить в Сочи
Китай и Япония стали враждовать на фоне заявлений о Тайване. Что пишут СМИ
Челестини в восторге, Обляков уже работает, Кисляка «провожают» в Португалию. Что происходит в ЦСКА перед дерби со «Спартаком»
Глава МОК Ковентри заявила, что правительства не должны смешивать спорт и политику
Венгрия потребовала от Украины отчет о коррупции
Генассамблея ООН приняла резолюцию об олимпийском перемирии на период Игр-2026
Популярное видео
Увольнение Кудашова, уход Гру, кошмарная серия «Сибири»
Увольнение Кудашова, уход Гру, кошмарная серия «Сибири»
«Вашингтон» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
Воля «Лады», проблемы «Авангарда»: репортаж Шевченко
Воля «Лады», проблемы «Авангарда»: репортаж Шевченко
«Тампа-Бэй» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Спартак» Кс — «Родина»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» Кс — «Родина»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Миннесота» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Шинник» — «Чайка»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Чайка»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Челябинск» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Арсенал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Арсенал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Факел»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Факел»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Динамо» осталось без защитника
«Динамо» осталось без защитника
«Вашингтон» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Урал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Урал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Ротор»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Ротор»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Волга»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Волга»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Енисей»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Енисей»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
Что будет с «Сибирью» после отставки Буцаева?
Что будет с «Сибирью» после отставки Буцаева?
«Каролина» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Нэшвилл» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Нэшвилл» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

  • для тебя pupkin муж

    15.08.2025

  • _Mike N_

    где эти неадекваты, которые вчера предсказывали победу Калинской ? увы, выше головы не прыгнешь ! Аня вышла на 30-е место, значит хотя бы пару кругов проведет без сильных соперниц на US Open. Больше ей ничего не светит !

    15.08.2025

  • _Mike N_

    для кого и кобыла Сабаленка - невеста ! :laughing:

    15.08.2025

  • Sinaron

    Обидно. Аня хорошо показала себя на этом турнире.

    15.08.2025

  • Алехандрохорс

    Ну и за Кудрю можно потопить, тем более там и шансов побольше).

    15.08.2025

  • alehan.227472

    Bitch

    15.08.2025

  • belaruss

    это обсуждению не подлежит, хотя играй Рыбка с кем-нибудь другим ,конечно же лично моя симпатия была бы на её стороне

    15.08.2025

  • hant64

    А сейчас надо за Арину попереживать...

    15.08.2025

  • hant64

    Ну я пошёл за Соболенко болеть). Или, против Рыбакиной:grin:

    15.08.2025

  • belaruss

    а разве есть еще варианты? конечно Андрюхе будет сложно,но... мало ли как сложится матч

    15.08.2025

  • Иван Л.

    Эх.... не сегодня

    15.08.2025

  • hant64

    Ну что, братцы, потопим сегодня за Рыжего? Шансов там не так чтобы много, но вдруг?

    15.08.2025

  • Николай Шибаев

    Да уж,как получилось,пыталась играть на равных во втором сете,не получилось.

    15.08.2025

  • belaruss

    Жаль, но упрекнуть не в чем,на US open от Анюты надеюсь на большее, хорошо, что на турнире есть ещё за кого поболеть

    15.08.2025

  • hant64

    А Калинская с одной проблемной ногой.

    15.08.2025

  • инок

    Ига играла вполсилы, с кучей брака, но и этого хватило для победы.

    15.08.2025

  • hant64

    Аня молодец, играла практически с начала матча с забинтованной ногой, что не добавляло ей резкости и движухи. Но сопротивлялась, даже четыре матчболла отыграла. Невынужденных поменьше бы, много ошибалась.

    15.08.2025

  • Алехандрохорс

    Анна, спасибо за борьбу. И за выступление в Цинцинати. ТОП-32 перед ЮС оупен тоже достижение, ибо в посеве.) Аня на подаче билась на матч-поипоинтах как львица, однако вторая полячка за сутки оказалась россиянкам на по зубам.

    15.08.2025

    • Арина Соболенко — Елена Рыбакина: трансляция матча турнира WTA в Цинциннати онлайн

    Рыбакина нанесла поражение Соболенко в четвертьфинале турнира в Цинциннати

    Takayama

    КХЛ на Кинопоиске

    Новости
    RSS RSS
    Все новости