Калинская уступила Свентек в четвертьфинале «тысячника» в Цинциннати

Российская теннисистка Анна Калинская завершила выступление на турнире в Цинциннати (США).

В 1/4 финала «тысячника» 26-летняя спортсменка в двух сетах проиграла 3-й ракетке мира польке Иге Свентек — 3:6, 4:6. Встреча длилась 1 час 31 минуту.

Калинская 5 раз подала навылет, допустила 5 двойных ошибок и реализовала 1 брейк-пойнт из 2. На счету Свентек 2 эйса, 3 двойные ошибки и 3 реализованных брейк-пойнта из 11.

В полуфинале турнира представительница Польши сыграет против либо белоруски Арины Соболенко, либо Елены Рыбакиной из Казахстана.

Цинциннати (США)

Турнир WTA Cincinnati Open

Призовой фонд 5 152 599 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Ига Свентек (Польша, 3) — Анна Калинская (Россия, 28) — 6:3, 6:4