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Сегодня, 10:12

Калинская снялась во втором сете матча с Ли в полуфинале турнира в Сингапуре

Руслан Минаев
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Анна Калинская.
Фото Global Look Press

Россиянка Анна Калинская не смогла продолжить матч против американки Энн Ли в полуфинале турнира в Сингапуре.

18-я ракетка мира снялась при счете 6:7 (2:7), 0:1. Она дважды вызывала физиотерапевта из-за проблем с бедром.

Ли вышла в финал и встретится с победительницей матча Ван Синьюй (Китай) — Элизе Мертенс (Бельгия).

Сингапур (Сингапур)

Турнир WTA Singapore Open

Призовой фонд 275 094 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Полуфинал

Энн Ли (США) — Анна Калинская (Россия, 1) — 7:6 (7:2), 1:0 отказ 2-го игрока

Анна Калинская
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