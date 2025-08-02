Анна Калинская — Элина Свитолина: трансляция матча турнира WTA в Монреале

Анна Калинская сыграет с Элиной Свитолиной в третьем круге турнира в Монреале 2 августа

Российская теннисистка Анна Калинская сыграет с украинкой Элиной Свитолиной в третьем круге турнира в Монреале в ночь на с 1 на 2 августа. Начало — в 2.30 по московскому времени.

Результаты матчей Открытого чемпионата Канады можно отслеживать в матч-центре и разделе WTA на сайте «СЭ».

В прямом эфире трансляции бесплатно ведутся в тематических сообществах в социальной сети «Вконтакте».

26-летняя Калинская занимает 31-е место в рейтинге WTA. 30-летняя Свитолина — 13-я ракетка мира.

Во втором круге «тысячника» в Монреале Калинская победила Элизе Мертенс в трех сетах — 1:6, 7:6 (7:4), 6:2. Свитолина стартовала в Канаде с победы над Камилой Рахимовой со счетом 7:5, 6:2.

Турнир WTA 1000 в Монреале (Канада) на хардовых кортах пройдет с 27 июля по 7 августа.