Калинская сыграет с Пегулой в финале турнира WTA-500 в Берлине 23 июня

Российская теннисистка Анна Калинская и пятый номер мирового рейтинга WTA американка Джессика Пегула сыграют в финале турнира категории WTA-500 в Берлине (Германия) в воскресенье, 23 июня. Начало — ориентировочно в 13:45 по московскому времени.

В России официальной трансляции турниров WTA нет. В прямом эфире трансляцию встречи Калинская — Пегула можно бесплатно смотреть в тематических сообществах в социальной сети «ВКонтакте».

25-летняя Калинская — победительница трнх турниров WTA в парном разряде; финалистка одного юниорского турнира Большого шлема в одиночном разряде.

30-летняя Пегула — бывшая первая ракетка мира в парном разряде, финалистка одного турнира Большого шлема в парном разряде и одного в миксте, победительница 11 турниров WTA.