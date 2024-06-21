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Сегодня, 15:15

Анна Калинская — Арина Соболенко: смотреть трансляцию матча турнира WTA в Берлине

Калинская сыграет с Соболенко в 1/4 финала турнира в Берлине
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
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Теннисистка Анна Калинская.
Анна Калинская.
Фото AFP

Российская теннисистка Анна Калинская сыграет с третьей ракеткой мира из Белоруссии Ариной Соболенко в матче четвертьфинала турнира WTA в Берлине (Германия). Их матч начнется в 17.30 по московскому времени.

Смотреть трансляцию матча Соболенко — Калинская можно будет бесплатно в тематических сообществах соцсети «ВКонтакте». В России официально не показывают игры турниров WTA. Приводим следующие варианты видеотрансляций — 1-я ссылка и 2-я ссылка.

25-летняя Калинская располагается на 24-м месте в рейтинге WTA. 20 июня в 1/8 финала турнира в Берлине россиянка прошла чешку Маркету Вондроушову, которая отказалась от продолжения игры в первом сете из-за повреждения.

26-летняя Соболенко в 1/8 финала турнира в Германии победила в двух сетах первую ракетку России Дарью Касаткину (6:1, 6:4).

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Теннис
Анна Калинская
Арина Соболенко
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