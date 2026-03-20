Захарова выбила Калинскую во втором круге «тысячника» в Майами

Российская теннисистка Анастасия Захарова обыграла соотечественницу Анну Калинскую в матче второго круга турнира в Майами — 3:6, 6:1, 7:5.

Игра продолжалась 2 часа 13 минут.

В третьем круге Захарова сыграет с представительницей Канады Викторией Мбоко, которая в предыдущем круге выбила другую россиянку Анну Блинкову.

Майами (США)

Турнир WTA Miami Open presented by Itau

Призовой фонд 9 415 725 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Анастасия Захарова (Россия, Q) — Анна Калинская (Россия, 22) — 3:6, 6:1, 7:5

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