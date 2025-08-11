Теннис
11 августа, 20:00

Анна Калинская — Аманда Анисимова: трансляция матча турнира WTA в Цинциннати

Анна Калинская и Аманда Анисимова сыграют в третьем круге турнира в Цинциннати
Лев Тарасов
редактор интернет отдела

Российская теннисистка Анна Калинская и американка Аманда Анисимова встретятся в третьем круге турнира WTA в Цинциннати (США) в понедельник, 11 августа. Начало игры — после 22.00 по московскому времени.

Анна Калинская — Аманда Анисимова: трансляция турнира WTA в Цинциннати (видео онлайн)

Смотреть прямую трансляцию встречи Калинская — Анисимова можно в тематических сообществах социальной сети «ВКонтакте» и на платформе «VK Видео».

Результат игры Калинская — Анисимова можно узнать в теннисном матч-центре и ленте сайта «СЭ».

26-летняя Калинская — 34-я ракетка мира. Во втором круге турнира Анна обыграла американку Питон Стирнс (7:5, 4:6, 6:1).

23-летняя Анисимова занимает восьмое место в мировом рейтинге, на предыдущей стадии Аманда без игры прошла француженку Леолии Жанжан (Жанжан отказалась от матча).

