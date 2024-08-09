Калинская снялась по ходу матча с Анисимовой в третьем круге турнира в Торонто
Россиянка Анна Калинская проиграла американке Аманда Анисимовой в третьем круге турнира серии WTA 1000 в Торонто.
Россиянка снялась с матча после первого сета, в котором она уступила со счетом 2:6.
Соперницей Анисимовой станет победительница матча Кэти Бултер (Великобритания) — Арина Соболенко (Белоруссия, 2).
Торонто (Канада)
Турнир WTA National Bank Open presented by Rogers
Призовой фонд 3 211 715 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Третий круг
Аманда Анисимова (США) — Анна Калинская (Россия, 10) — 6:2 отказ 2-го игрока
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