18-кратная чемпионка СССР по теннису Анна Дмитриева в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировала победу российской теннисистки Дарьи Касаткиной над американкой Шелби Роджерс (6:7 (2:7), 6:1, 6:2) в финале турнира в Сан-Хосе.

«Сам турнир она провела очень хорошо. Ее победы дали ей уверенность и создали хорошее настроение. Судя по счету, в первом сете она искала свою игру и, может быть, чуть-чуть разрушала достаточно мощный теннис Роджерс, то затем она выиграла уверенно и просто. Психологически она была готова и настроение у нее было соответствующим для хорошего финала», — сказала Дмитриева корреспонденту «СЭ» Дмитрию Барулеву.

Для Касаткиной это первый титул в 2022 году — последний раз 25-летняя российская теннисистка побеждала в финале турнира в Санкт-Петербурге в 2021 году.